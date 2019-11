Einige Weihnachtsmärkte in Tschechien öffnen schon am Freitag

In den tschechischen Großstädten enden allmählich die letzten Vorbereitungen auf die bevorstehende Adventszeit einschließlich der Errichtung der beliebten Weihnachtsmärkte. In Prag sollen dabei weit mehr Straßen in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlen als in den zurückliegenden Jahren. Diesmal gibt der Magistrat der Stadt fast vier Millionen Kronen (150.000 Euro) für die Ausschmückung ganzer Straßenzüge aus, bisher war es in etwa nur die Hälfte dieses Betrags. Die Beleuchtung soll dazu noch auf umliegende Geräusche oder das Singen von Weihnachtsliedern reagieren, versicherte der Sprecher des Prager Rathauses.

In der mährischen Messestadt Brno / Brünn werden die Weihnachtsmärkte ungewöhnlich lange dauern, und zwar über sechs Wochen. Dabei werden die vom Stadtteil Brünn-Zentrum veranstalteten Märkte schon an diesem Freitag eröffnet. Die vom Brünner Magistrat organisierten Märkte wiederum enden erst am 5. Januar kommenden Jahres.