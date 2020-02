„Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ startet neue Protestwelle

Am Dienstag startet die Initiative „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ in Plzeň / Pilsen ihre sogenannte Staffel für die Demokratie. Dabei handelt es sich um Debatten und Veranstaltungen zu Themen, die Tschechien aktuell belasten. Zu den Diskussionen sind Fachleute sowie Politiker eingeladen. Die Staffel soll jeden Dienstag in einer anderen Kreisstadt stattfinden, der Höhepunkt der Protestreihe ist für Anfang Juni in Prag geplant.

Die Initiative „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ organisiert seit vergangenem Jahr Großkundgebungen gegen Premier Andrej Babiš (Partei Ano). Diesem werfen die Organisatoren einen Interessenskonflikt und die Aushöhlung der Justiz vor. Im Juni und später im Herbst kamen so jeweils rund 250.000 Menschen auf die Straßen Prags, dies waren die größten Proteste seit der Samtenen Revolution.