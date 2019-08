Bei einem heftigen Gewitter im Tatra-Gebirge in Polen und der Slowakei sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern war auch ein Tscheche.

In der Westtatra wurden ein Mann und eine Frau aus Tschechien vom Blitz getroffen. Der Mann stürzte danach mehrere Hundert Meter in die Tiefe. Er starb in Folge seiner Verletzungen. Die Frau wurde am Bein verletzt und mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen.