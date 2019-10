Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Schießerei in Brünn

Bei einer Schießerei in einer Wohnung des Brünner Stadtteils Královo Pole wurde am Dienstagnachmittag ein Mensch getötet und ein zweiter schwer verletzt. Die Polizei hat die Waffe beschlagnahmt und den Tatort gesichert. Die Information über eine Schussverletzung habe man nach 15 Uhr erhalten, weitere Details zur Tat werde man derzeit nicht publik machen, sagte ein Polizeisprecher.

Der Rettungsdienst hat einen Mann mit einer mittelschweren Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Mann war vor dem Eintreffen ihrer Kollegen bereits tot, bestätigte eine Sprecherin des Rettungsdienstes. Wegen einer Schießerei hat die Polizei in Südmähren letztmalig am 24. Mai dieses Jahres ermittelt. In der Gemeinde Dražůvky bei Hodonín / Göding hatte ein bis dahin unbescholtener Einwohner den stellvertretenden Bürgermeister erschossen, der die Polizei begleitete. Die Polizisten waren gekommen, um einen Nachbarschaftsstreit zu schlichten. Der Schütze wurde kurz darauf in seinem Haus tot aufgefunden.