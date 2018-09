Zur Gasexplosion kam es am Samstag in einem Familienhaus in der Gemeinde Mostkovice bei Prostějov. Bei der Explosion kam ein Mensch ums Leben, zwei verletzte Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Beschädigt wurden auch einige Häuser in der Umgebung.

Aus Sicherheitsgründen seien Bewohner von 20 weiteren Häusern evakuiert worden, teilte eine Feuerwehrsprecherin mit.