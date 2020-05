Ehemaliger politischer Gefangener Jan Decker ist gestorben

Im Alter von 92 Jahren ist am Donnerstag der ehemalige politische Gefangene und letzte Vorsitzende des Verbandes der technischen Hilfsbataillons (PTP), Jan Decker, gestorben. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur ČTK am Freitag.

Decker war während des Zweiten Weltkriegs zu Zwangsarbeiten im Protektorat Böhmen und Mähren eingesetzt, im Mai 1945 nahm er am Prager Aufstand teil. Wegen seiner Beteiligung am Widerstand gegen das kommunistische Regime nach 1948 wurde er zu 6 Monaten Haft verurteilt. Anschließend wurde er zum Dienst bei den technischen Hilfsbataillons der tschechoslowakischen Armee (PTP) geschickt. In diesen mussten in den 1950er Jahren Menschen Zwangsarbeit leisten, die das kommunistische Regime für unbequem hielt. Bis zur politischen Wende 1989 war Decker in Arbeiterberufen tätig. Nach der Samtenen Revolution wurde er rehabilitiert und erhielt den Titel Doktor der Rechte.