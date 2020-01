Ehemaliger Dissident und Politiker Luboš Dobrovský ist gestorben

Der Journalist, Übersetzer, Dissident und Politiker Luboš Dobrovský ist tot. Er starb am Donnerstag in Prag im Alter von 87 Jahren, wie die Václav-Havel-Bibliothek bekanntgab.

Dobrovský wurde am 3. Februar 1932 in Kolín geboren. In den 1960er Jahren arbeitete er als Journalist unter anderem im Tschechoslowakischen Rundfunk. 1977 war er einer der ersten Signatare der Charta 77. Nach der Wende von 1989 wurde er zum tschechoslowakischen Verteidigungsminister und später Kanzleichef von Staatspräsident Václav Havel. Von 1996 bis 2000 wirkte er als tschechischer Botschafter in Russland. 2002 hat ihm Präsident Václav Havel den Tomáš-Garrigue-Masaryk-Orden verliehen.