Ehemalige Dissidentin und Schriftstellerin Zdena Tominová gestorben

Im Alter von 79 Jahren ist die Schriftstellerin und frühere Dissidentin Zdena Tominová am Sonntag in Prag gestorben. Darüber hat der Nachrichtenserver Lidovky.cz berichtet.

Tominová und ihr Mann, der Philosoph Julius Tomin waren führende Vertreter der Opposition in der Tschechoslowakei in den 1970er Jahren und gehörten zu den ersten Signataren der Charta 77. In Folge starker Verfolgung durch das kommunistische Regime emigrierten sie nach Großbritannien. Dort arbeitete Tominová unter anderem bei BBC. In Großbritannien lebte sie auch nach der politischen Wende in der Tschechoslowakei 1989.