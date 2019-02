Dutzende Menschen gedachten in Prag dem Protest-Studenten Jan Zajíc

Dutzende Menschen aller Generationen haben am Sonntag auf dem Prager Wenzelsplatz das Andenken an Jan Zajíc geehrt. Der damalige Student hat sich vor 50 Jahren aus Protest gegen die Passivität der Bürger und die damit einsetzende Normalisierung in der Tschechoslowakei selbst verbrannt. Nach der Okkupation der Tschechoslowakei durch die Armeen der Warschauer Paktstaaten im August 1968 war das Land in den Zustand einer gewisse Leere und Apathie gefallen. Auch deshalb konnten die kommunistischen Hardliner die Tschechoslowakei in der sogenannten Normalisierung in eine von Moskau gewünschte Diktatur zurückführen.

Die Gedenkveranstaltung für Zajíc dauerte über eine Stunde und fand in einer ruhigen Atmosphäre statt. Am Montag wird das Gedenken fortgesetzt. Zajíc war nach Jan Palach der zweite Student, der sich 1969 aus Protest selbst verbrannte. Gut einen Monat nach Palachs Tod wählte er für seinen Freitod ein symbolisches Datum – der 25. Februar 1969 war der 21. Jahrestag des kommunistischen Putsches im Jahr 1948.