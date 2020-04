Dutzende Menschen demonstrierten in Prag und Brünn gegen Regierung

Dutzende Menschen haben am Mittwoch in Prag und Brno / Brünn dagegen protestiert, wie die Regierung in der Zeit der Corona-Krise vorgeht und ihre Entscheidungen kommuniziert. Der Polit-Aktivist Mikuláš Minář, Gründer der Initiative „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“, hatte die Zusammenkünfte als Spaziergang angekündigt, die trotz des verhängten Notstands erlaubt sind. Minář zufolge aber sollten die Proteste hauptsächlich in den sozialen Netzwerken stattfinden, in denen die Menschen ihre Videobotschaften oder Bilder mit Bannern platzieren können.

In Prag fanden sich die Protestierenden auf der Letná-Anhöhe ein, wo bereits in der Vergangenheit große Kundgebungen stattgefunden haben. Während ihres Marsches haben sie den verordneten Zwei-Meter-Abstand eingehalten. In Brünn kamen die Demonstranten in den Denis-Gärten zusammen.