Durchschnittslohn in Tschechien wächst erneut

Der Durchschnittsverdienst der Tschechen lag im ersten Quartal im Schnitt bei 32.466 Kronen, (1260 Euro) brutto im Monat. Inflationsbereinigt war dies im Jahresvergleich ein Anstieg um 4,6 Prozent. Die Zahlen hat das Statistikamt am Dienstag veröffentlicht.

Die höchsten Löhne gab es laut Statistiken im Bank- und Versicherungssektor, dort lag der durchschnittliche Monatsverdienst bei knapp 60.000 Kronen (2300). Gefolgt wird das Finanzwesen vom IT- und Kommunikationsbereich, dort sind die Gehälter um 500 Kronen (19 Euro) niedriger. Am wenigsten verdient man in der Gastronomie und im Hotelwesen, und zwar im Durchschnitt 19.000 Kronen (737 Euro).