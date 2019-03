Durchschnittslohn in Tschechien wächst erneut

Im Schnitt verdienten die Tschechien im vergangenen Jahr 31.885 Kronen (1245 Euro) brutto im Monat. Inflationsbereinigt ist das ein Anstieg um 5,9 Prozent. Besonders hoch waren die Löhne im letzten Quartal des Vorjahres. In den letzten drei Monat lagen sie durchschnittlich bei fast 34.000 Kronen (1327 Euro), also inflationsbereinigt um 4,7 Prozent mehr als im demselben Zeitraum 2017.¨Die Zahlen veröffentlichte das Statistikamt am Freitag.

Die Löhne steigen in Tschechien durchgehend seit 2014. Analysten führen das vor allem auf die niedrige Arbeitslosigkeit und die gute Wirtschaftslage zurück.