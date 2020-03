Durchschnittslohn in Tschechien auf 1420 Euro gestiegen

Der monatliche Durchschnittslohn in Tschechien hat sich im vierten Quartal letzten Jahres erhöht. Im Jahresvergleich stieg er um 6,7 Prozent an, er liegt nun bei 36.144 Kronen (1423 Euro). Für das gesamte Jahr 2019 stieg der monatliche Durchschnittslohn im Jahresvergleich um 7,1 Prozent auf 34.125 Kronen (1343 Euro). Der Reallohn erhöhte sich allerdings nur um 4,2 Prozent. Dies teilte das tschechische Statistikamt am Freitag mit.

Der Lohnanstieg wurde im Laufe des Jahres 2019 gebremst. Eine Ausnahme bildete das Bildungswesen, dort stieg die durchschnittliche monatliche Entlohnung im Jahresvergleich um 12,5 Prozent auf 35.323 Kronen (1390 Euro).