Dürre-Opfer: Landwirte werden Vieh wegen Futtermangel schlachten

Wegen Mangels an Futtermitteln werden die Landwirte in Tschechien aller Voraussicht nach ihren Viehbestand reduzieren. Dies ist der weitverbreitete Tenor, den der Landwirtschaftsverband aus einer von ihm durchgeführten Umfrage herausgehört hat. Der Mangel an Heu und Grashäcksel, aber auch an Stroh und Silage ist ein Ergebnis der lang anhaltenden Trockenheit. Und mit der Zahlung einer Kompensation für die Ernteausfälle beginnt der Staat vermutlich erst zu Jahresende. Er rechne folglich damit, dass die Landwirte ihre Viehherden um Zehntausende Tiere verkleinern müssen, sagte Vladimír Pícha vom Landwirtschaftsverband am Dienstag auf einer Konferenz in Větrný Jeníkov bei Jihlava / Iglau.

Die Reduzierung des Bestands werde kostspielig, sei aber nicht das Ende der Viehzucht, sagte der Verbandsvorsitzende Martin Pýcha. Der Handel mit Rindern stagniere, der Verkauf von Schlachtvieh sei zurzeit ein Problem, erklärte Pýcha.