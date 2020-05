Dürre kommt in diesem Jahr früher als sonst

Die Dürre ist in diesem Jahr in Tschechien wesentlich früher als in den vergangenen Jahren gekommen, wie der Umwelt-Experte von der Universität in Olomouc / Olmütz Martin Rulík gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK sagte. In Folge dessen würden der Grundwasserspiegel und die Pegelstände der Gewässer deutlich absinken, warnt der Naturwissenschaftler. Ursachen dafür sind der Schneemangel im zurückliegenden Winter und wenig Regen im Frühling.

Das Niederschlagsdefizit wird sich laut Rulík in den nächsten Monaten noch erhöhen.