Drohungen wegen Konew-Denkmal: Bürgermeister bekommt Polizeischutz

Der Bürgermeister des sechsten Prager Stadtbezirks, Ondřej Kolář (Top 09), hat wegen Geschehen um das Konew-Denkmal Polizeischutz bekommen. Der Bürgermeister habe hasserfüllte Mails erhalten, in denen mit „physischer Liquidierung“ gedroht worden sei, teilte der Sprecher des Stadtbezirks, Ondřej Šrámek, am Freitag mit. Der Stadtrat von Prag 6 ließ das Denkmal von Marschall Konew am Freitag verhüllen. Das Denkmal wurde einige Mal beschädigt, zuletzt wurde es vorige Woche mit roter Farbe besprüht. Inzwischen hat jemand die Verhüllung wieder entfernt. Das Denkmal ist Gegenstand der Streitigkeiten mit der russischen Botschaft.

Der Stadtrat enthüllte 50 Jahre nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei eine Tafel beim Denkmal mit einem Text, der Konews Rolle in verschiedenen Jahren beschreibt. 1945 nahm Konew an der Befreiung der Tschechoslowakei teil, 1956 leitete er die brutale Unterdrückung des Aufstands in Ungarn, 1961 beteiligte er sich an der Errichtung der Berliner Mauer und 1968 an der Militärspionage kurz vor dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei.