Dritter Tag der Proteste in Braunkohlegruppe bei Most

Bereits den dritten Tag halten acht Klimaaktivisten einen Schaufelbagger in der Braunkohlegrube Vršany bei Most / Brüx in Nordböhmen besetzt. Trotz der frostigen Nacht gehe es allen gut, so eine der Aktivistinnen am Mittwochmorgen gegenüber der Pressagentur ČTK. Wie lange die Besetzer noch in der Grube ausharren wollen, ist bisher unklar.

Der Protest richtet sich gegen einen möglichen Verkauf des Kohlekraftwerks Počerady an das Unternehmen Se.ven Energy. Dieses betreibt den Tagebau in Vršany. Die Aktivisten fordern die Schließung der Kohlegrube sowie des umstrittenen Kraftwerks.