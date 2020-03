Dritte Person in Tschechien an Covid-19 gestorben

In Tschechien ist am Dienstag die dritte Person an Covid-19 gestorben. Es handelt sich um eine Patientin, die am Sonntag in die Allgemeine Prager Uni-Klinik eingeliefert wurde. Dies teilte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) via Twitter mit. Seinen Worten zufolge hatte die Frau auch weitere gesundheitliche Probleme, sie litt an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung.

In einem ernsthaften Zustand sind dem Gesundheitsminister zufolge 20 Coronavirus-Patienten, die in den tschechischen Krankenhäusern liegen.