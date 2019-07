Am Donnerstagabend hat sich in der Nähe von Olomouc / Olmütz der bisher tragischste Unfall in diesem Jahr auf tschechischen Straßen ereignet. Drei Menschen starben bei dem Zusammenstoß von vier Fahrzeugen, weitere fünf Menschen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf einer Landstraße zwischen Dub na Moravě und Chárvaty. Als möglichen Grund nannte die Polizei ein gefährliches Überholmanöver. In das Unglück waren zwei Lieferwagen und zwei Pkw verwickelt.