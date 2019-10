Drei Soldaten bei Übung durch Granatenexplosion verletzt

Bei einer Übung auf dem Armeegelände Březina bei Výškov / Wischau wurden am Montag drei Soldaten durch eine Granatenexplosion verwundet. Einer der Männer trug schwere Verletzungen davon und wurde deshalb mit dem Hubschrauber ins Uniklinikum in Brno / Brünn gebracht. Mittlerweile ist sein Zustand stabil. Dies bestätigte der Generalstab am Montagabend.

Bereits im Jahr 2017 war es auf dem Übungsgelände Dědice bei Výškov zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen. Dabei kam ein Soldat ums Leben, ein weiterer wurde schwer am Auge verletzt. Die Ermittler sprachen damals von einem unsachgemäßen Umgang mit Munition.