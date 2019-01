In drei Kreisen Tschechiens herrscht Smog. Betroffen sind die Kreise Mährisch-Schlesien, Olomouc / Olmütz und Zlín.

Im Kreis Mährisch-Schlesien wurde der Grenzwert für Feinstaub an allen Messstellen überschritten. In der Region herrschen Einschränkungen bei Produktion. Im Kreis Olomouc / Olmütz wurde der Smogalarm in der Nacht auf Dienstag ausgerufen. Seitdem hat sich die Luft dort noch verschlechtert. Bereits seit drei Tagen gilt der Smogalarm auch im Kreis Zlín.