Drei Denkmäler in Tschechien erhalten „Europäisches Kultur-Erbe-Siegel“

Drei Denkmäler in Tschechien haben das „Europäische Kultur-Erbe-Siegel“ (European Heritage Label) erhalten, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel bekanntgab. Es handelt sich um das Schloss Kynžvart / Königswarth in Westböhmen sowie zwei funktionalistische Siedlungen aus der Zwischenkriegszeit, Baba in Prag und Nový dům in Brno / Brünn.

Das Schloss Königswarth wurde als Schauplatz zahlreicher diplomatischer Verhandlungen zur Zeit des österreichischen Kanzlers Klemens Metternich geehrt. Die Siedlungen in Prag und Brünn erhielten die Auszeichnung im Rahmen einer länderübergreifenden Bewerbung aus Tschechien, Polen, Österreich und Deutschland, wo in der Zwischenkriegszeit funktionalistische Bauten nach dem Vorbild des Deutschen Werkbunds gebaut wurden.

Das Europäische Kulturerbe-Siegel wird seit 2013 Stätten zuerkannt, die die gemeinsame Geschichte Europas und Werte der europäischen Integration hervorheben. Der symbolische Wert ist dabei wichtiger als die ästhetische beziehungsweise architektonische Qualität. Auf der Liste stehen aktuell 48 Stätten Europas.