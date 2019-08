dpa: Tschechischer Taucher in Höhle bei Insel Karpathos ertrunken

Ein 60-jähriger Tscheche und ein 35 Jahre alter Iraner sind beim Tauchen in einer Unterwasserhöhle des Ägäischen Meeres bei der griechischen Insel Karpathos ertrunken. Ihre Leichen sind am Sonntag von einem Spezialkommando der griechischen Marine geborgen worden, informierte die deutsche Presseagentur (dpa).

Beide Männer wurden seit Samstag vermisst. Sie ertranken in der Höhle, weil sie offenbar die Orientierung verloren und so auch keinen Ausgang aus der Höhle gefunden haben, berichtete der griechische Fernsehsender ERT unter Berufung auf die Küstenwache. Das Verschwinden der beiden Männer wurde von einem dritten Taucher gemeldet, der seine Kollegen aus den Augen verloren hatte. In der Höhle Sókastro, die bei Sporttauchern sehr beliebt ist, herrschen nach Aussage des Tauchers starke Strömungen und eine schlechte Sicht. Die Höhle liegt rund 45 Meter unter dem Meeresspiegel.