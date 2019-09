Dostálová: Jeder zehnte Bau in Tschechien ist nicht genehmigt

Jeder zehnte Bau in Tschechien, der gegenwärtig bewerkstelligt werde, ist ohne die entsprechende Baugenehmigung begonnen worden. Das bedeutet, diese Bauarbeiten werden schwarz durchgeführt. Laut neuem Baugesetz, dessen sachlicher Vorsatz im Juni von der Regierung gebilligt wurde, werden alle Schwarzbauten folglich auf Staatskosten niedergerissen. Das erklärte die Ministerin für Regionalentwicklung, Klára Dostálová (parteilos), am Mittwoch in Prag vor Journalisten.

Das neue Baugesetz soll die Erteilung von Baugenehmigungen beschleunigen und vereinfachen. Nach den Vorstellungen des Ministeriums für Regionalentwicklung, das den Gesetzentwurf vorgelegt hat, soll das Gesetz im Jahr 2021 in Kraft treten.