Dokumentarfilmfestival startet in Jihlava

In Jihlava / Iglau beginnt am Dienstagabend das 22. Internationale Dokumentarfilmfestival. Am Eröffnungsabend wird der Streifen Máme na víc (auf Deutsch: Wir schaffen mehr) der Regisseure Robin Kvapil und Radim Procházka. Darin wird die Wahlkampagne eines der Kandidaten der im Frühling dieses Jahres stattfindenden Präsidentschaftswahl, Michal Horáček, dokumentiert.

Das Festival läuft in Jihlava von 25. bis 30. Oktober. Es zeigt mehr als 320 Dokumentarfilme aus dem In- und Ausland, etwa 100 davon als Premiere.