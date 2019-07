Direktor des Festivals Mene Tekel Jan Řeřicha im Alter von 72 Jahren gestorben

Im Alter von 72 Jahren ist am Dienstag in Prag nach einer längeren schweren Krankheit der Regisseur, Schauspieler und Direktor des internationalen Festivals gegen Totalitarismus Mene Tekel, Jan Řeřicha, gestorben. Die Nachricht haben seine Mitarbeiter gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK bestätigt. Řeřicha hat 2007 das Festival Mene Tekel ins Leben gerufen. Es findet immer um das Datum des 25. Februars statt. Am 25. Februar 1948 haben die Kommunisten in der Tschechoslowakei die Macht ergriffen. Beim Festival wird an die Rechtswidrigkeit der totalitären Regime erinnert. Řeřicha hat während des Festivals unter anderem jedes Jahr mit den Prager Jura-Studenten einen der Monsterprozesse aus den 1950er Jahren als Dokumentartheater nachgestellt.

Jan Řeřicha hat an der Prager Theaterakademie studiert, er war tätig unter anderem im renommierten Prager Theater Za branou (Hinter dem Tor), im Nationaltheater und im Theater Am Geländer. Er war vor allem Produzent und Regisseur von Kultur- und Bildungsprogrammen. Die Konföderation politischer Gefangenen hat Řeřicha mit der Medaille des III. Widerstandskampfs ausgezeichnet.