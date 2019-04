Der ehemalige Chef der tschechischen Zivilaufklärung, Ivo Schwarz, ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Dies wurde am Dienstag mitteteilt. Schwarz war von 2007 bis 2014 der am längsten amtierende Leiter des zivilen Nachrichtendienstes. Später wirkte er als tschechischer Botschafter in Israel. Nach Angaben der tschechischen Botschaft in Tel Aviv starb der frühere Diplomat an Leukämie.