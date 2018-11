Digitalisierung: Tschechien will von Estland lernen

Tschechien will im Bereich Digitalisierung künftig einen vergleichbaren Komfort wie Estland den Bürgern anbieten. Dies sagte der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano) nach seinem Treffen mit dem estnischen Amtskollegen Jüri Ratas am Freitag in Prag. In Estland sei üblich, dass die Bürger an der Parlamentswahl via Internet teilnehmen und eine elektronische Steuererklärung abgeben, ergänzte Ratas.

Der estnische Premier hält sich zu einem offiziellen Besuch in Tschechien auf. Die Digitalisierung ist das Hauptthema seiner Gespräche. In Prag nimmt er unter anderem an der Konferenz mit dem Namen Digitales Tschechien 2018+ teil.