Digitales Antennenfernsehen wird auf Standard DVB-T2 umgestellt

Bereits in acht Tagen wird in Tschechien damit begonnen, das digitale Antennenfernsehen auf den neuen Standard DVB-T2 umzustellen. Eine Minute vor Mitternacht des 27. November schaltet der Netzbetreiber České Radiokomunikace für das Programm des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehens (ČT) in Prag und Mittelböhmen das alte DVB-T-Signal ab und auf den neuen Standard DVB-T2 um. Um das ČT-Programm in der neuen HD-Qualität empfangen zu können, benötigen die Verbraucher dazu ein TV-Gerät mit einem entsprechenden Tuner oder sie müssen sich eine sogenannte Sep-Top-Box zulegen. Die Kosten für die Box beginnen bei 550 Kronen (21,50 Euro), mit ihr aber ließen sich auch ältere Fernsehapparate auf den neuen Standard umstellen, sagten Vertreter des Netzbetreibers auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Am 8. und 15. Januar 2020 wird dieselbe Umstellung für die privaten Fernsehkanäle Prima, Nova und Barrandov vorgenommen. Im Verlauf des nächsten Jahres wird sie dann auch in den anderen Landesteilen durchgeführt. Die Umstellung ist auch deshalb erforderlich, weil es sonst im Grenzgebiet zu Deutschland und Österreich zu Störungen kommen kann. In den beiden Nachbarländern ist der Wechsel bereits weitestgehend vollzogen.