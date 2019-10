Diebstahl in Brünn: Uhren für 800.000 Euro in Juweliergeschäft geklaut

Bei einem Diebstahl in einem Brünner Juweliergeschäft sind am Montag Luxusgüter im Wert von zirka 20 Millionen Kronen (800.000 Euro) entwendet worden. Wie der Besitzer des Ladens mitteilte, seien vor allem wertvolle Uhren gestohlen worden. Im Zusammenhang mit dem Einbruch fahndet die Polizei nach einem dunklen Audi A6.

Mit Hilfe seines Wagens hat der maskierte Einbrecher am Montag um 4 Uhr morgens das Gitter zum Juwelierladen herausgerissen und die Wertsachen im Geschäft geklaut. Dem Besitzer zufolge habe er bis zu einhundert Uhren mitgenommen. Die Verkaufsstelle ist seitdem geschlossen.

In demselben Juweliergeschäft namens Hanák ist schon einmal massiv eingebrochen worden. Am 1. April 2015 sind Diebe nachmittags in den Laden eingedrungen und haben 40 Luxus-Armbanduhren im Wert von ungefähr vier Millionen Kronen (155.000 Euro) gestohlen. Dieser Fall ist bis heute noch nicht geklärt.