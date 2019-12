Die Post erhöht zum Jahreswechsel ihre Preise

Ab Anfang Januar wird der Versand von Briefen per Einschreiben und Sonderbriefen in Tschechien um drei Kronen (zwölf Euro-Cent) teurer. Dies gab das tschechische Telekommunikationsamt am Freitag bekannt. Außerdem sollen je nach Betrag die Gebühren für den Geldversand steigen. Der Preis für Standardbriefe soll vorerst jedoch gleich bleiben.

Die Post hatte schon vorher eine Änderung ihrer Versandpolitik im kommenden Jahr angekündigt. So soll es ab Februar einen Zwei-Klassen-Versand geben. Für die Zustellung am nächsten Werktag wird dann eine zusätzliche Gebühr von sieben Kronen (28 Euro-Cent) fällig.