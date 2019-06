Dichter Petr Král mit Preis der Französischen Akademie ausgezeichnet

Der tschechische Dichter und Übersetzer Petr Král, der tschechisch und französisch schreibt, wurde am Donnerstag von der Französischen Akademie ausgezeichnet. Die Akademie verleiht jedes Jahr im Juni Preise Persönlichkeiten aus dem Kulturbereich. Der 77-jährige Dichter wurde 2016 in Tschechien mit dem Staatspreis für Literatur geehrt.

Král studierte in den 1960er Jahren an der Prager Filmakademie und arbeitete danach im Verlag Orbis. Nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei emigrierte er nach Paris. Dort arbeitete er unter anderem als Lektor im Verlag Gallimard. Er hielt Vorträge an den Universitäten in Paris, Lyon und im mährischen Brünn. Seit 2006 lebt Král wieder in Tschechien.