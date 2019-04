Deutschsprachige Gottesdienste in Prag

In Prag werden Gottesdienste zu Ostern auch in deutscher Sprache zelebriert. Am Karfreitag finden eine Kreuzwegandacht und Kreuzwegverehrung um 14.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Johannes am Felsen statt. Ein Ökumenischer Gottesdienst wird am Karfreitag um 10.30 Uhr in der evangelischen Kirche St. Martin in der Mauer zelebriert. Die Feier der heiligen Osternacht beginnt am Samstag um 20 Uhr im St. Johannes am Felsen. Das Hochamt am Ostersonntag beginnt dort um 11 Uhr. Am Ostermontag wird dort auch um 11 Uhr die heilige Messe gelesen.

Die Feier der heiligen Osternacht fängt in der evangelischen Kirche St. Martin in der Mauer am Sonntag um 6 Uhr an. Um 10.30 Uhr findet dort ein Gottesdienst zum Ostersonntag statt.