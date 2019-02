Deutsches Kartellamt: Křetinský darf weitere Metro-Anteile erwerben

Das deutsche Kartellamt hat keine Einwände, falls der tschechische Milliardär Daniel Křetinský seine Anteile am DAX-Konzern Metro aufstocken will. Dies gab ein Sprecher der Behörde am Donnerstag bekannt. Křetinský hatte die Kartellwächter gebeten, seine Pläne zur Aufstockung der Metro-Anteile auf 25 bis 35 Prozent zu prüfen. Allerdings müsse der Investor bei einem Erwerb von mehr als 30 Prozent der Anteile ein Angebot zum Aufkauf der gesamten Firma unterbreiten, hieß es.

Křetinský hält durch seine EP Global Commerce GmbH derzeit 10,9 Prozent der Aktien am deutschen Einzelhandelskonzern. Hinter EPGC steht auch noch der slowakische Unternehmer Patrik Tkáč.