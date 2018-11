Deutsches Christkind antwortet jetzt auch auf Tschechisch

Das Christkind aus Engelskirchen in Deutschland beantwortet die Weihnachtspost dieses Jahr erstmals auch auf Tschechisch, Russisch und Weißrussisch. Aus diesen Ländern kämen in letzter Zeit viele Zusendungen, sagte Post-Sprecherin Britta Töllner. Das wären dann insgesamt zehn Sprachen plus individuelle Antworten in Blindenschrift, so Töllner Die Christkind-Filiale in dem nordrhein-westfälischen Ort öffnet am Dienstag

Bereits seit 1985 richtet die Deutsche Post jeweils von Mitte November bis Weihnachten das besondere Postamt ein. Alle Briefe werden laut Post auch beantwortet. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 120 000 Zuschriften aus 56 Ländern. Die Deutsche Post listet online insgesamt sieben Weihnachts-Postämter auf, unter anderem auch in Himmelpforten (Niedersachsen) und St. Nikolaus (Saarland).