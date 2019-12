Deutsches Auswärtiges Amt unterstützt tschechisches Kulturprojekt „musica non grata“

Das deutsche Auswärtige Amt unterstützt ab kommendem Jahr das tschechische Kulturprojekt „musica non grata“. Dies geht aus einer Pressemeldung des Ministeriums hervor. Dabei sollen in drei Prager Opernhäusern die Werke von Künstlern erklingen, die eine besondere Beziehung zur Stadt an der Moldau hatten und zum Teil von den Nationalsozialisten verfolgt wurden.

Das Projekt unterstreiche die Partnerschaft mit der Tschechischen Republik, sagte dazu die Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering. Zugleiche werde damit gezeigt, wie schätzens- und schützenswert das gemeinsame kulturelle Erbe in Europa sei, so die Staatsministerin. Das Vorhaben „musica non grata“ ist auf vier Jahre angelegt.