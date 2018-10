Deutscher Ex-Botschafter lobt tschechische Geheimdienste

Die tschechischen Geheimdienste seien sehr professionell und hätten einen guten Ruf in der Nato. Dies sagte der ehemalige deutsche Botschafter in Prag und heutige Nato-Geheimdienstkoordinator Arndt Freytag von Loringhoven in einem Exklusiv-Interview für den Tschechischen Rundfunk. Die tschechischen Dienste würden einen großen Beitrag für die Nato in Osteuropa und dem Nahen Osten leisten, so der Diplomat.

In dem Gespräch warnte Loringhoven vor allem vor dem aggressiven Auftreten Russlands und dem internationalen Terrorismus. Der 59-Jährige war von 2014 bis 2016 Botschafter der Bundesrepublik in Tschechien, danach trat er sein Amt bei der Nato an.