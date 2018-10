Deutscher Drogenbericht: Meistes Crystal in Europa aus Tschechien

Das meiste Crystal in Europa kommt aus Tschechien. Dies steht im neuesten deutschen Drogenbericht, wie die Presseagentur ČTK am Donnerstag schrieb. In Deutschland bestünden Probleme mit Crystal vor allem in Sachsen, Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt, sagte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, gegenüber ČTK. In den grenznahen deutschen Bundesländern werde das Metamphetamin um ein Vielfaches häufiger genutzt als in den westlichen, so Mortler.

Tschechische Schätzungen gehen davon aus, dass rund zehn Tonnen Crystal pro Jahr in den Drogenküchen hierzulande hergestellt werden. Die deutsche Polizei hat im vergangenen Jahr insgesamt 2127 Delikte beim Schwarzhandel mit Crystal Meth festgestellt. Trotzdem denkt Mortler, dass sich die Probleme mit dieser Droge in den vergangenen Jahren in Deutschland nicht verschärft haben.