Deutsche Welle: Ausländer arbeiten in Babišs Firmen unter schlechten Bedingungen

In Firmen des tschechischen Premiers Andrej Babiš (Ano-Partei) arbeiten ausländische Arbeitskräfte oft unter sehr schlechten Bedingungen. Eine Reihe von ihnen sei zudem auf ziemlich fragwürdige Weise nach Tschechien gelangt. Zu diesem Fazit gelangt eine Reportage der Deutschen Welle, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Für seine Reportage sprach der Autor des Beitrags mit einem Vietnamesen, der früher in der Geflügelfabrik Vodňanská drůbež in Mirovice, etwa 80 Kilometer südwestlich von Prag, gearbeitet hat. Die Fabrik gehört zur Agrofert-Holding, die Andrej Babiš gegründet hat.

Babiš hat die Agrofert 2017 in einen Treuhandfonds überführt, aber er gilt nach wie vor als starker Mann im Hintergrund. Zu diesem Schluss kommt auch ein Rechtsguthaben der tschechischen Piratenpartei vom Januar 2019, heißt es in der verschriftlichten Version der Reportage.