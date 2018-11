Deutsch-tschechische Ausstellung „Aufbruch und Protest“ in Ústí eröffnet

Im Stadtmuseum von Ústí nad Labem / Aussig wird an diesem Mittwoch eine neue deutsch-tschechische Ausstellung namens „Aufbruch und Protest“ eröffnet. Sechzehn großformatige Ausstellungstafeln vermitteln die Geschichte und die Episoden des Jahres 1968, und zwar in Prag, Berlin, Leipzig und Dresden.

Die Ausstellung berichtet nicht nur über den Einmarsch des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei, sondern zeigt auch die Solidarität der (ost)deutschen Öffentlichkeit und des Untergrunds. Ebenso gezeigt werden die Geschichte der Beat-Szene im Dresden der 1960er-Jahre sowie die Geschichte der aus politischen Gründen im Mai 1968 gesprengten Paulinenkirche in Leipzig. Die Ausstellung endet am 13. Januar 2019.