Laut dem designierten Prager Oberbürgermeister Zdeněk Hřib soll es kein zentrales Regierungsviertel in Prag geben. Man wolle kein monothematisches Viertel in der Stadt unterstützen, so der Pirat am Montag vor Journalisten. Prag solle vielmehr dezentraler werden.

Ein zentrales Regierungsviertel ist eines der Hauptanliegen von Tschechiens Premier Andrej Babiš. Die Idee wird aber beispielsweise vom Prager Amt für Stadtplanung kritisiert.