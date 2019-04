Designierte slowakische Präsidentin zu Gast in Prag

Die künftige Präsidentin der Slowakei, Zuzana Čaputová, war am Dienstag privat in Prag zu Gast. Mit dem Abgeordneten der Partei Top 09, dem ehemaligen Außenminister Karel Schwarzenberg, dinierte sie zum Abendessen. Zuvor hat sie sich mit dem Direktor der Václav-Havel-Bibliothek, Michael Žantovský, getroffen. Schwarzenberg und Žantovský waren enge Vertraute von Dichterpräsident Václav Havel. Am Abend besuchte Čaputová zudem ein Konzert des legendären amerikanischen Sängers Bob Dylan im Lucerna-Saal.

Zuzana Čaputová hat vor zwei Wochen mit überzeugender Mehrheit die Präsidentschaftswahlen in der Slowakei gewonnen. Mitte Juni wird die 45-Jährige Andrej Kiska als Staatsoberhaupt des Landes ablösen.