„Der Theatermacher“ von Thomas Bernhard wird in Ostrau aufgeführt

Das Ostrauer Theater Komorní scéna Aréna wird Thomas Bernhards Stück „Der Theatermacher“ aufführen. Die Inszenierung feiert am 12. Januar seine Premiere. Dies teilte eine Sprecherin des Theaters am Montag mit.

Es handelt sich erst um die zweite Inszenierung des Stücks in Tschechien, und zwar nach genau 20 Jahren. Zum ersten Mal wurde das Stück 1999 im Prager Theater Am Geländer aufgeführt. Regie hatte Jan Antonín Pitínský, die Hauptrolle spielte Martin Huba. In Ostrau spielt Marek Cisovský den Theatermacher Bruscon. Regie hat André Hübner-Ochodlo.