Der Diamantendiebstahl verdächtigtes Paar nach Tschechien ausgeliefert

Belgien hat einen Mann und eine Frau nach Tschechien ausgeliefert, die verdächtigt werden, zwei Diamanten in einem Luxusgeschäft in Prag gestohlen zu haben. Den beiden Personen sind in Tschechien in der Haft, es drohen ihnen bis zu acht Jahre Gefängnis. Für eine derartige Straftätigkeit wurden sie zuvor schon in Belgien verurteilt.

Die Polizisten kannten die Identität der beiden Personen nach einigen Tagen und haben darüber Kollegen in anderen Ländern Europas informiert. Es wurde auch ein europäischer Haftbefehl erlassen. In Belgien gelang es das Paar zu verhaften.