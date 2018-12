Denník N: Firma Metrostav wird Schleusen von Gabčíkovo modernisieren

Die tschechische Firma Metrostav hat sich in einer Ausschreibung zur Modernisierung des slowakischen Wasserkraftwerks Gabčíkovo durchgesetzt. Für die Summe von 150 Millionen Euro soll das Prager Unternehmen die Schiffsschleusenanlage des Kraftwerks an der Donau instand setzen und auf den neuesten Stand bringen, informierte das Internetportal Dennikn.sk am Freitag.

Das Angebot von Metrostav sei das kostengünstigste gewesen, heißt es in dem Bericht von Denník N. Gegen die Entscheidung des staatlichen Wasserwirtschaftsbetriebs der Slowakei können die übrigen Bewerber noch Einspruch erheben. Über die Modernisierung des Wasserkraftwerks spricht man seit 2015. Die beiden Schleusen sind schon seit Jahren in einem schlechten Zustand, dieser wurde bislang durch kleinere Reparaturen nur übertüncht. Das größte Wasserkraftwerk der Slowakei ist seit 1992 in Betrieb. Es wird jährlich von rund 15.000 Wasserfahrzeugen passiert.