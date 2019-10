Denkmalschutzamt verleiht Preise für Rettung von Baudenkmälern

Am Mittwoch hat das Denkmalschutzamt Preise für die Rettung und Instandsetzung von Baudenkmälern verliehen. Mit den Preisen Patrimonium pro futuro wurden beispielsweise die Instandsetzung der Tomáš-Baťa-Gedenkstätte in Zlín und die Rettung eines Umgebindehauses im nordböhmischen Úpice / Eipel gewürdigt. Die Preise wurden am Mittwoch auf Schloss Lemberk / Lämberg übergeben.

Die Jury suchte die Preisträger unter 24 Bewerbern in vier Kategorien aus. Mit dem Preis „Památky děkují“ (Baudenkmäler danken), über den in einer öffentlichen Abstimmung entschieden wird, wurde die Stadt Polička geehrt. Die Öffentlichkeit würdigte die Restaurierung der dortigen Mariensäule. Die Preise Patrimonium pro futuro wurden zum sechsten Mal verliehen.