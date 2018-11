Deník N: Der Unterstützung des Terrorismus verdächtigter Imam wird nach Tschechien eskortiert

Der ehemalige Prager Imam, der verdächtigt wird, den Terrorismus unterstützt zu haben, wurde nach Tschechien eskortiert. Darüber berichtete die Tageszeitung „Deník N“ am Donnerstag in ihrer Online-Ausgabe. Der Mann verließ im vergangenen Jahr Tschechien und wurde nun in Jordanien gefasst.

Die Polizei begann sich schon vor Jahren für den damaligen Prager Imam zu interessieren, nachdem er die Muslime aufgefordert hatten, an einer gemeinsam mit den Christen organisierten Veranstaltung gegen Terrorismus nicht teilzunehmen. Vor einem Jahr soll er seinem Bruder und dessen Frau geholfen haben, sich einer islamistischen Miliz in Syrien anzuschließen.