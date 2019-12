Demonstranten in Prag fordern Rücktritt von Babiš als Premierminister

Die Initiative „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ fordert einen Rücktritt des Ano-Politikers Andrej Babiš von seinem Amt als Regierungschef. Zudem sollen alle staatlichen Aufträge und Subventionen für den Konzern Agrofert gestoppt werden. Die Initiative verlangt weiter, dass Babiš den Betrag zurückzahlt, den der Audit-Bericht der Europäischen Kommission festgelegt hat.

Die Forderungen erklangen bei einem Protest gegen Premier Andrej Babiš, der am frühen Dienstagabend auf dem Wenzelsplatz in Prag stattfand. Die Organisatoren kündigten an, in einer Woche wieder eine Demonstartion einzuberufen. Dazu will man auch Politiker von den Oppositionsparteien einladen.