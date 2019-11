Demokratie-Aktivisten treffen mit Oppositionsparteien zusammen

Die Vertreter des Vereins „Eine Million Augenblicke für die Demokratie sind am Donnerstag mit Vertretern der demokratischen Oppositionsparteien zusammengetroffen. Sie sprachen über die gegenwärtige politische Situation und sagten ihnen, wozu sie die Oppositionsparteien auf der Demonstration am Samstag in Prag auffordern wollen. Dies teilten der Vorsitzende des Vereins Mikuláš Minář und der Vizechef der Vereins Benjamin Roll mit. Auf einer Pressekonferenz am Montag veröffentlichten sie, sie möchten die Parteien zur Lösung des Problems der geschwächten Wählerstimmen auffordern.

Aus dem veröffentlichten Foto geht hervor, wer am Treffen mit den Vertretern des Vereins teilgenommen hat: der Vorsitzende der Bürgerdemokraten Petr Fiala, der Chef der Piraten Ivan Bartoš, der Vorsitzende der Christdemokraten Marek Výborný, der Chef des Bündnisses Stan Vít Rakušan, die Vizevorsitzende der TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, der Vizechef der Bürgerdemokraten Martin Kupka und der Abgeordnete der Piraten Mikuláš Ferjenčík.

Im Juni dieses Jahres hat der Verein die bisher größte Demonstration organisiert, die hierzulande seit der Samtenen Revolution stattfand. An der Protestkundgebung gegen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) nahmen mehr als 280.000 Menschen teil.