Degenfechter Beran holt Bronze bei EM in Düsseldorf

Degenfechter Jiří Beran hat bei der Europameisterschaft in Düsseldorf die Bronzemedaille gewonnen. Es ist der erste große internationale Erfolg für den 37-jährigen Tschechen. Im Halbfinale unterlag er am Dienstag dem späteren Europameister Yuval Freilich aus Israel mit 8:15. Silber ging an den Italiener Andrea Santarelli, die zweite Bronzene an den Italiener Enrico Garozzo.

Beran knüpfte mit seiner Leistung an den Vorjahres-Erfolg von Alexander Choupenitch an, der im Florettfechten ebenso Bronze erkämpft hatte. Im Degenfechten lag der letzte Medaillengewinn eines Tschechen schon 28 Jahre zurück – 1991 in Wien belegte Jiří Douba ebenfalls den dritten Platz.